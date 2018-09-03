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Caner Erkin ve Gökhan Gönül'de yırtık tespit edildi

Beşiktaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Bursaspor maçında sakatlanan oyuncularımızın yapılan ortopedik muayene ve MRI incelemeleri sonucunda; Gökhan Gönül'ün sağ omuzunda posterior kapsülde kısmi yırtık, labrumda zedelenme ve kemik ödemi, Caner Erkin'in sol uyluk arka adale Biceps kas zarında yırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" denildi.

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