Beşiktaşlı Caner Erkin 2 ay sonra antrenmanlara çıkacak

Beşiktaş’ın sezon başında İnter’den kiraladığı Caner Erkin, hem takıma çabuk adapte olmuştu hem de gösterdiği performansla yüzleri güldürüyordu. Ancak 23 Ekim 2016’da Antalya ile oynanan maçta aşil tendonu kopan milli oyuncunun büyük bir ihtimalle sezonu kapattığı konuşulmuştu. Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen Caner Erkin, bir mucizeye imza attı ve öngörülen tarihten daha önce Nevzat Demir Tesisleri’ne adım attı.

"CANER KENDİSİNE VERİLEN PROGRAMI HARFİYEN UYGULADI"

Konuyla ilgili konuşan Çetinkaya, “Caner, rehabilitasyon dönemini çok iyi atlattı. Hem fiziksel hem de moral seviyesinin yüksek olması iyileşme sürecini hızlandırdı. Kendisine verdiğimiz programı harfi harfine uyguladı. Biz de onu devamlı kontrol altında tuttuk. Normalde bu tip sakatlıklarda mayıs ayından öncesi dönmesi zordu ancak her şey çok iyi gitti.” dedi. Öte yandan Caner’in bu ay sonunda koşulara, mart başında da takımla idmanlara başlaması bekleniyor.

Habertürk