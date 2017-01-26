Caner Erkin'den Asena Atalay'a þok sözler!

Beþiktaþlý futbolcu Caner Erkin, kendisine icra takibi baþlatan eski eþi Asena Atalay için Instagram hesabýndan açýklama yaptý.

Caner Erkin, oðlu Çýnar ile bir fotoðrafýný paylaþtý ve eski eþi Asena Atalay'a sert sözler içeren bir mesaj yazdý.

Ýþte Caner Erkin'in Instagram paylaþýmý;

Bugün basýndan Asena Atalay'ýn hakkýmda oðlum Çýnar'ýn masraflarýný ödemediðim gerekçesiyle icra takibi yaptýðýný öðrendim.

Bu tamamen yalandýr. Öncelikle her zaman olduðu gibi bundan sonra da oðlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karþýlayacaðýmýn bilinmesini isterim.

Öte yandan þu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamýn tek sebebi oðlumdu. Sizin de bildiðiniz üzere evlilik birliði sürecinde 3. kiþilerle birlikte olan Asena Atalay'a karþý boþanma aþamasýnda hiç bir hukuki hakkýmý kullanmadým. Maneviyatýmý oðlumun zarar görmemesi için hiçe saydým.. Hatta sahip olduðum her þeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayý amaçladým. Ama gördüm ki benim oðlumu zedelememek adýna yaptýðým ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onlarý ortaya çýkarmak için elinden gelen yapan bir þahýs ve aileyle karþý karþýyayým.

Üzülerek ifade ediyorum ki oðlum Çýnar, akýl saðlýðýndan yoksun, kendi menfaat ve çýkarlarýný ön planda tutan ve bunun için sýnýr tanýmayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oðlumun saðlýklý bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayý göstereceðimi ve yasal haklarýmý kullanacaðýmý belirtmek istiyorum.

Her þeye sýfýrdan baþladýðým ve mutlu olduðum þu günlerde buna gölge düþürme çabasýnýn takdirini de sizlere býrakýyorum.