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Caner Erkin'den maç öncesi sürpriz hareket!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Caner Erkin, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşlarına sarıldı ve başarı diledi.

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Sezon başında Fenerbahçe'den Inter'e bonservissiz giden ve ardından Beşiktaş'a transferi olay yaratan Caner Erkin, Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı öncesi sürpriz bir jest yaptı.

Fenerbahçe'den takım arkadaşlarının yanına giden Caner Erkin, soyunma odası koridorunda başarıları diledi. Fenerbahçe'den eski arkadaşlarına sarılan ve sohbet eden Caner Erkin, başarı dileklerini iletti. Caner Erkin, Fenerbahçeli oyuncularla bir müddet sohbet ettikten sonra tribündeki yerine gitti.

Öte yandan, Bursaspor'da Şenol Güneş'in oyuncusu olan Şener Özbayraklı maç başında eski hocasının yanına giderek sarıldı ve başarı diledi.

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