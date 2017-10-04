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Caner Erkin'e doğum günü kutlaması

A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampında oyunculardan Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.

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İzlanda A Milli Futbol Takımı, Türkiye ile yapacağı maç öncesi Eskişehir'de kampa girdi
 
 İzlanda A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Cuma günü Türkiye ile yapacağı maç için Eskişehir'e geldi.
 
Antalya'da 2 Ekim'den bu yana kampta bulunan teknik direktör Heimir Hallgrimsson yönetimindeki İzlanda kafilesi, özel uçakla Hasan Polatkan Havalimanı'na ulaştı.
 
İzlanda Milli Futbol Takımı, güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele yerleşti.

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