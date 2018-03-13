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Caner Erkin'e 'kamu görevlisine hakaretten' 2 yıl hapis istemi

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’e, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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23 Ekim 2017 tarihinde Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’e sarı kart gösterdi. Sarı kart gören Erkin’in hakem Kalkavan’a küfür ettiği iddia edilmişti.

CANER ERKİN; “HAKARET KASTIM YOKTU”

Sosyal medyada geniş yankı bulan olayın ardından Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcılığı 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında Re’sen soruşturma başlatmıştı. soruşturma kapsamında ifadesi alınan Caner Erkin, "Hakeme yönelik hakaret kastım yoktu" dedi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ancak soruşturmayı tamamlayan savcılık Erkin’in hakem Mete Kalkavan'a sinkaflı küfür ettiğini belirterek, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Caner Erkin'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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