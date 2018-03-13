Caner Erkin'e 'kamu görevlisine hakaretten' 2 yıl hapis istemi Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’e, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.