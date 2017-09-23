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Caner Erkin'in Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamlaması Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

Caner Erkin, Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamladı. Caner'in bu hareketine Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi.

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Ülker Stadyumu’nda saat 19.30’da başlayacak derbi öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar da sahada ısınan oyunculardan ilk olarak Caner Erkin’i tribünlere çağırdı. Caner Erkin de tribünlere doğru giderek dizlerinin üstüne çöktü ve taraftarı selamladı. Bunun ardından da Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Caner Erkin’e uzun süre tepki gösterdi.

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