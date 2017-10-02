Caner Erkin'in vukuatları bitmiyor...

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2'lik sonuçla berbaere kaldı. Mücadele sonrası Siyah Beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Talisca'nın soyunma odasında kavga etti. İddialara göre soyunma odasında fiziki müdahaleye varan bir kavga yaşandı. Bu olay akıllara Caner Erkin'in vukuatlarını getirdi.

Caner'in daha önce diğer takım arkadaşlarıyla fiziksel boyuta varan tartışmaları hafızalardan silinmiş değil. Milli futbolcunun kayıtlara geçen ilk kavgası, bugün çok iyi arkadaş olduğu Arda Turan'la arasında yaşanmıştı. 2009 yılında CSKA Moskova'dan Galatasaray'a kiralanan Caner, Sarı Kırmızılı kulüpten olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Antrenman sırasında başlayan sözlü tartışma, Arda'nın Caner'i yumruklamasıyla son bulmuştu.

Aldığı yumruk sonrası Caner'in dudağı patlarken, araya giren takım arkadaşları Arda'yı zor sakinleştirmiş ve kavgayı ayırmıştı. Sonrasında ikili bir araya gelerek barıştıklarını açıklamıştı. Galatasaray'dan sonra bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, agresif yapısı nedeniyle burada da takım arkadaşlarıyla kavga etmekten geri durmadı.

Hocalarıyla ve da sık sık tartışan Caner'in, akıllara kazınan olaylarından biri de Bilica'yla antrenman sırasında yaşadığı kavgaydı. Çalışma sırasında birbirlerine sert giren iki oyuncu sözlü olarak tartışırken, Bilica bir anda Caner'in saçlarına yapıştı. Bir süre devam eden kavga, araya diğer kişilerin girmesiyle son bulmuştu.Caner'in Bilica'yla yaşadığı gerginlik, Fenerbahçe'deki tek fiziksel kavgası değildi.

Tecrübeli isim son olarak, takımın kaptanlarından biri olan Semih Şentürk'le de tabiri caizse saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Caner bu olaylardan sonra Bilica'yla da Semih'le de dostluk pozları vermişti.