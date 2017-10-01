Caner Erkin'le Talisca yumruk yumruğa kavga etti

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrasında Talisca ile Caner Erkin soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiler.

Beyaz TV'nin haberine göre; maçtan sonra Talisca'nın bireysel oynamasına sinirlenen Caner Erkin'in "Sen bu takımın üzerinde oynamaya çalışıyorsun. Bize pas atmıyorsun" diyerek Talisca'ya küfür ettiği iddia edildi.

Sözlerin tercüme dilmesinin ardından Talisca, Caner'e uçarak tekme attı. Kendini kaybeden Brezilyalı futbolcu güçlükle yatıştırıldı. Caner'in vurmak için hamle yaptığı fakat bunun önlendiği ifade edildi.

Olayı öğrenen Şenol Güneş'in futbolcularına, "Aranızda Beşiktaş isminden kendini yukarıda gören futbolcular var." diyerek çıkışta bulundu.

Beyaz TV muhabiri haberi Caner'in çok yakın bir arkadaşından aldığını ifade ederek, 'Şerefim üzerine yemin ederim haber doğru." dedi. A Spor'a konuşan Caner Erkin ise böyle bir olayın yaşanmadığını belirtti.