Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Caner ile Robin van Persie derbiden sonra birbirine girdi!

Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin yankıları sürerken maç sonrası yaşanan Caner - van Persie gerilimi geceye damga vuran olaylardandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Derbi akşamı kimse tarafından bilinmeyen bir olay daha yaşandı soyunma odasında. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den önce Inter'e sonra da Beşiktaş'a giden Caner Erkin, karşılaşma sonrası koridorlarda Van Persie'yle karşılaştı. Hollandalı oyuncuya ağır ifadeler kullanan Caner'e orada bulunan Hasan Ali müdahale etti.

Hasan Ali'nin müdahalesiyle geçen yıl Fenerbahçe'de rakip olan ikili birbirlerine girdiler. Karşılıklı küfürleşmeler yaşanırken bu gerginlik de araya girenlerin çabası ile önlendi.

Hürriyet

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Babam gibi kahraman olacağım'

'Babam gibi kahraman olacağım'

Günümüzün en uzun tahtta kalan hükümdarı

Günümüzün en uzun tahtta kalan hükümdarı

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA