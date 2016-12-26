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Ümit Karan açıkladı! Emre Belözoğlu...

Spor yorumcusu Ümit Karan, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye geri döneceğini söyledi.

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Trabzonspor - Fenerabhçe maçı sonrası TV360'da yayınlanan Telegol programı yorumcularından Ümit Karan, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
 
Ümit Karan, Medipol Başakşehir formasıyla çok başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönebileceğini söyledi.
 
Ümit Karan canlı yayında konuyla ilgili ''Bana göre Emre Belözoğlu devre arasında Fenerbahçe'ye dönebilir. Teklif yapıldığı duyumlarıma göre kesin'' ifadelerini kullandı. Ümit Karan, Fenerbahçe Yönetimi'nin Emre Belözoğlu'na 'Gel futbolu burada bırak' dediğini de söyledi.
 
Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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