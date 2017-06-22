Menajer Özkan Doğan: Gece rahat uyuyun, rahat olun Kucka gelecek
Ünlü menajer Özkan Doğan, sosyal medyadan Trabzonspor taraftarlarına Kucka müjdesini verdi.
Trabzonspor'un görüştüğü isim Kucka için canlı yayında açıklama geldi
Trabzonspor, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Bir süredir Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Juraj Kucka ile temas halinde olan Bordo-Mavililer, bu transferi sonuçlandırmak için yoğun bir çaba harcıyor.
Kucka transferiyle ilgilenen Menajer Özkan Doğan, sosyal medyada yaptığı bir canlı yayında taraftarın "Kucka gelecek mi?" sorusuna cevap verdi.
Doğan, burada yaptığı konuşmada, "Gece rahat uyuyun, rahat olun. Kucka gelecek" ifadelerini kullandı.
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