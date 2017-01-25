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Josef de Souza'nın Galatasaray'a ettiği küfür başını yakacak

Instagram hesabından canlı yayın yapan Josef de Souza, Galatasaray'a küfür edince bir anda ortalık karıştı.

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Fenerbahçe'de son maçlarda gösterdiği performans ile taraftarın sevgisini kazanan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla taraftarla biraraya geldi.
 
Taraftarların yazdıklarını yüksek sesle okuyan Brezilyalı, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı söylenen küfürlü bir tezahüratı okudu ve bir anda sosyal medyayı salladı.
 
Ettiği küfür nedeniyle Josef'in zor durumda kalıp kalmayacağı merak konusu.
 
Hatırlanacağı üzere Felipe Melo, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik küfürlü bir mesajı Twitter'da retweet yaptığı için 2 maç ceza almıştı.

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