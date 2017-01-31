Aziz Yıldırım, Göksel Gümüşdağ'ın davet edildiği programa bağlandı ve...

Medipol Başakşehir Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV ve NTV Spor ortak yayınında gündemle ilgili soruları yanıtladı .Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım canlı yayına telefonla bağlandı.

Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan "Futbol Aktüel" programında Gümüşdağ'a spor dünyası ile ilgili sorular yöneltiyor.

İşte Gümüşdağ'ın açıklamaları:



"Adebayor, Abdullah hocanın takibinde olan bir oyuncuydu. Çok önemli bir kariyere sahip. Geçen seneki şartlar bize uymadı. Kendisi ile sıkı bir kontrat yürüttüler iki asbaşkan. Bugün saat 07.00'de İstanbul'a geldi. Çikalleshi'yi kiraya verdik Akhisar'a. Adebayor'u renklerimize kattık. İçerideki dengeleri tutan bir takımız. 1.5 yıllık anlaşma yaptık. Çok pozitif birisi. Takıma çok fayda sağlayacağına inanıyorum. Biz gerçekten sempati ve sevgiyi kazanan bir kulüp olduk. Başakşehir de bizi sahiplendi. İnanılmaz bir sevgi atmosferi oluştu. Başakşehir taraftarlarına hayırlı olsun diyorum. Bursaspor maçında 3 bin 300 civarında taraftar vardı. İlçede aidiyet duygusu oluştu. Çok üst düzey bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Formayı kim hak ederse o alacaktır. Mustafa Pektemek, Mehmet Batdal ve şimdi de Adebayor. İnşallah hayırlı olur."

Sayın Cumhurbaşkanımız bizim takımın formasını giydi. 12 numarayı giymişti. Biz o formayı emekli ettik.

Takımımızın değeri 70 milyon TL civarında. Bir takımın doğru yönetildiği sürece ayakta kalması çok mümkün.

Bu yıl ilk 3'ün içinde olmak istiyoruz

"Neden şampiyonluk kelimesini kullanmıyorsunuz?" sorusuna Gümüşdağ, "Mütevazı bütçelerle büyük başarılar elde ettik. Bu yıl ilk 3'ün içinde yer almak istiyoruz. 30. haftadan sonra nerede olacağımızı göreceğiz. Önümüzde daha 15 hafta var. Biz hedeften şaşmış değiliz. Herkesin gönlünde şampiyonluk var. Biz bu hedefi kovalayacağız" yanıtını verdi.

Yayın ihalesi Türk futbolu için bir devrimdir

Kulüpler Birliği Vakfı hiç olmadığı kadar birlik ve beraberlik içinde. Deplasman yasağını kaldırdık. Yayın ihalesine bunların hepsinin faydası var. Bunların hepsinin marka değerine faydası var. Bir ihale için yaşanabilen tüm olumsuzluklar yaşandı. Bunlara rağmen KDV dahil 600 milyon dolara geldi. Bu rakam çok yüksek bir rakam. Bu rakam bugünün şartlarında mucizedir. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım haksızlık yapmamalı. Yayıncı kuruluşa ve TFF'ye teşekkür etmeli. Bizim işimiz tek taraflı değilki. Dolayısıyla bu yayın ihalesi Türk futbolu için bir devrim niteliğindedir. Kimsenin hafife almasına müsaade etmem. 1 kulübün imza atmamasından dolayı yayın ihalesi iptal olmaz. Yayın ihalesinde Fenerbahçe her toplantıda temsil edildi. İhale bitti, imzalar atıldı, biz kulüpler olarak muvafakatname verdik. Bunda sorun olmamalı. Aziz bey madem öyle ihaleye katılsaydı, teklif yapıp kendisi alsaydı.

"Başakşehir Cumhurbaşkanımızın formasını giydiği bir takım"

Tabi biz Medipol Başakşehir kulübü olarak sayın Cumhurbaşkanımızın sahasında formasını giydiği bir takım. Dolayısıyla o takımın Cumhurbaşkanımızla özdeşleşmesi çok normal biz de bundan mutluluk duyarız. Sayın Cumhurbaşkanımız o maça 12 numaralı formayla çıkmıştı ve o formayı sonsuza kadar ayırdık.

"Mütevazi bütçelerle bu işi başarabilmek anlamlı"

Böyle bir şey oluyor olsa sezonun ilk bitişinde Adana’da bir golümüz verildi sonra iptale dildi. Çok anlamlı gelmedi bana haber. İkinci sorunuz için özellikle önümüzdeki sezon yeni yayın ihalesinin artışlarıyla birlikte bir kulübün denk bütçeyle ayakta kalması çok mümkün. Ama biz bugün 70 milyon TL civarında bizim dört büyüklere baktığımızda 260-270 milyon civarlarında. Dolayısıyla bu mütevazi bütçelerle bu işi başarabilmek anlamlı. Vergimiz hariç her şey dahil, teknik direktör, oyuncular, stopaj her şey dahil 70 milyon.

Federasyonun yayın ihalesindeki geliri yüzde 12'si yüzde 4'e düştü

Biz Premier Ligi inceledik. Maddi olarak ortak desteklediği bir kuruluş var. Biz Federasyonla bu işbirliğinden kaçmayız. Futbol Federasyonunda hakem, displin, hukuk kurulu var. Yüzde 12 Federasyonun aldığı yüzdeyi biz 4'e indirdik. Önümüzdeki sene devreye girecek. Bu yüzde 8'in tamamı kulüplere gidecek. Yasa değişikliğine gerek yok. Yönetim kurulu kararı ile oluyor bu. Yıldırım beyin, kulüplerin onayı var. Kulüpler birliğinin bundan geleri yok.

"Video hakemliği dilimden düşürmedim"

"Hakemlerin kaptanlar ile bir araya gelmesi gibi konuları konuştuk. Van Basten bunla ilgili çalışıyor. Sadece bir oyuncu hakemin yanına gitsin. İki takım kaptanın bir olayda hakemin yanına gidiyor oluşu daha mantıklı. Video hakemliğini bir yıldır hiç dilimden düşürmedim. Yıldırım bey şuan bunu destekliyor. Baktığımzıda aritmetiğin zor olduğu şampiyonluğun, küme düşmenin bu kadar küçük ayrıntıya gerek duyduğu ortamda teknolojiye hayır diyemeyiz. İnfantino ile görüştüğümüzde de bundan yana olduğunu söylemişti. Şimdi FIFA'da bunla ilgili çalışma yapıyor.

"Video hakem olmazsa olmazımız"

Kulaktan yayınla hakeme 'gol temiz' deme sisteminin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Basketboldaki televizyondan izleyip karar vermede oyun çok duruyor. 8 saniyede verilecek bir karar. Video hakem sistemi olmazsa olmazımız. 13 ülkede deneniyor. İtalya'da son maçlar hep denendi. Biz Kulüler Birliği olarak 2017-2018 sezonunda kulanılmasını istiyoruz. Tüm kulüplerin bunda mutabık olduğunu söyleyebilirim. Gol çizgisi teknolojisi kullanmıyoruz. Bunu da kullanmalıyız. Niye kullanmayalım. Futbolun içinde büyük paralar dönüyor. 18 tane yeni stat Dünya'nın neresinde var böyle teknolojik statlar. Hem maddi hem de hedef konusunda kayba neden oluyor.

"Yasaya ihtiyacımız var"

Yasayla ilgili uzun süredir çalışılıyor. Bakanlığın da kendisinin ötesinde bir çalışma var. Sayın Bakanın önemli sorunları var ülke meslelerinden dolayı. Burdan rica ediyorum. Bu yasaya ihtiyacımız var. Spor kulübünün Amatör branşlarla uğraşması vergi anlamında çok zor. Ben Başakşehir Futbol Kulübü başkanıyım. Bu yasa çıkarsa hemen diğer amtör branşları kuracağım. Sayın bakanımız son çalışmanın ardından bir daha bir araya gelip konuşacağız. Nihai karar o zaman verilecek.

Kulüpler Birliği Vakfı hakemleri eleştiriyor konusuna katılmıyorum. Video hakem, gol çizgisi teknolojileri hakemi sahada daha güçlü kılmaya yönelik kararlarımız. Bir hakemin yanlış verdiği kırmızı kart ile kariyeri bitiyor. Biz buna karşıyız. Uluslarası danışmanalardan hizmet alalım diyen bizleriz. Ben hiçbir hakemin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama hakemlerin yetersiz olduğunu konusuna katılıyorum. Uluslarası tarafsız bir kuruluşla biz bunu yapalım. Şuanda tarafsız ama öyle olmadığı iddia ediliyor. Hakemleri oyuncu da aldatıyor. Bunun da önüne geçmeliyiz. Hakemin kararınına kisme müdahele etmeyecek. Son karar her zaman orta hakemin. Böylece hakemin maç psikolojisini dağıtmayan bir yere götürür. Öncelikle video hakemliği, gol çizgisi teknolojisi. 2017 sezonuna böyle başlamalıyız. Ben inanaıyorum ki tansiyonu yüzde 80 düşürecek. Bunu aşmalıyız. Sonrasında hakemleri tekrar tartışıp TFF ile işbirliğine gidip tarafsız bir kuruluş ile anlaşmalıyız. Sistem değişikliğine gitmeliyiz. Yoksa 20-25 yıldır o maç şöyle diye devam ederiz.

"TFF'de FETÖ ile ilgili çalışma yapılıyor"

Bizim özellikle Federasyon yapısıya FETÖ ile ilgili gerekli müdahaleler yapıldı. Federasyondan uzaklaştırılanlar var. TFF bu çalışma halinde. Tamamen bitti diyemeyiz. Bir çalışma yapılıyor.

"TFF Başkanlığına adaylık düşücem yok"

Benim TFF başkanı olur muyum sorusuna ben zaten Kulüpler Birliği başkanımıyım, Başakşehir başkanıyım, sanayciyim. Yani benim koltuğumun altında çok karpuz var. Benim de aklımda böyle bir düşünce yok. Rıdvan beyin futbol adamı olarak TFF başkanlığına aday olmayı düşünmesinde doğal olmayan bir durum yok. Başakşehir kulübü olarak gündemimizde seçim yok. Yıldırım beyin arkasında durduğumuzu söyleyebilirim. Ben kulüp başkanı olarak oyumu Yıldırım beye vermekte devam edeceğim. Kulüpler Birliği'nde uzun süreler kalmayı düşünmüyorum. Video hakemliği tamamladığımızda yeni arkadaşımızın devam etmesini isterim.

"Yerli oyuncuların dolar üzerinden anlaşma yapmasını kabul etmiyorum"

Yerli oyuncuların dolara bağlı olmasını kabul edemiyorum. Ama yabancı oyuncular ile ilgili bir çalışma yapaılır. Ben yabancı oyuncularımla konuşup maaşlarını TL'ye geçirdik.

"Emre'nin Arda olayına müdahil olacağından haberim vardı"

Arda noktasında ilk desteği veren benim. Arda'nın arkasındayız demiştim. Arda Turan, Fatih Terim ile uzun yıllar çalıştı. Baba-oğul ilişkisi var. Kendi aralarında çözebilirlerdi ama araya giren çok kişi oldu. Emre Belözoğlu'nda akil bir duruş başladı. Son 1,5 yıldır bize geldiğinden beri. Emre'nin Arda ile konuşması ve bu işin hallolmasından dolayı mutluyum. Bu görüşmeden haberim vardı. Daha öncesinde Fatih Terim ile ben görüşmüştüm. Emre'nin takımın ağabeyi olarak bu hareketi yapması doğru oldu.

Emre Belözoğlu geldiğinden beri bize çok faydalı oldu. Biz Emre ile çok pozitif bir hava yakaladık. Çok memnunuz. Abdullah hoca ile 11 yıldır bereberiz. Bizim ayrı olmamaız bize yaramıyor. Bu ekip çalışması. Ben bunu çok önemsiyorum. Teknik konuda Abdullah hoca yetkili bende finansal konuda. Çok ahenkli bir ilişkimiz var. Başakşehir onun kendi kulübü. A Milli teklifi geldiğinde ben desteklemiştim. Şuan bir teklif gediğinde biz proje ekibiyiz bunu bırakacağını düşünmüyorum

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN AZİZ YILDIRIM'IN SORULARINA CEVAP

Aziz Yıldırım canlı yayına katılarak yayın ihalesi ile ilgili sorularını Göksel Gümüşdağ'a sordu.

Aziz Yıldırım: Göksel bey Fenerbahçe bu imzaya karşı çıkıyor. Madde bir bu çalışmalar yapılırken ben Şekip beye rica ettim katıldı. Bu ihale opersyonunu yaparken 4 büyüklerden bu ekibe katılım yapılsın dedim. ben ihale süreciyle ilgili ayrıntıları bilmiyorum. İhalenin şartlarını bilmiyorum, bilsek değerlendirmemizi ona göre yaparız. Bunu bilmiyoruz, noterden yazıyla istedik. Ürün kulüplerin ürünü ama biz şartnameyi görmedik! Kulüpler Birliği hiçbir kulübe şartnameyi göndermediler. Kulüpler Birliği, yayın ihalesi şartnamesini istememize rağmen hiçbir kulübe göndermedi. Bizim bilmediğimizi Göksel Gümüşdağ'da biliyor. Kamuoyuna bu anlaşmanın ne zaman geçerli olduğunu açıklamalılar. Göksel Bey'in söylediği gibi aradaki fark 25 milyon TL ise, aradaki farkı da ödemeyi kabul edip imzalarım. Ama öyle değil! Bu anlaşma ne zaman geçerli? Ben iş adamıyım, müteahhitlik yaptım. 1 Haziran'dan itibaren bu anlaşma hayata geçecek. İhale 1 Haziran'da başlıyor. 3.26'dan 3.36'ya geldi ve kulüp başına 2 milyon TL oynuyor. Kur 3 bin liraya düşerse, yayıncı kuruluş, 'ya bu kur düştü, yeniden yapalım' diyecek mi? Hiçbirimiz bilmiyoruz"

Göksel Gümüşdağ: Bizim şartname günü dolar 3.26'dı. İhale günü kur neyse ihale başlangıcı da o olacak. Şartnamede bu yazıyor. 3.26 şartname yapıldığı gün. 3.36 imzalandığı gün. Burda yanlış anlaşılacak bir şey yok. Şartnameyi ben hazırladım.

Aziz Yıldırım: Sen hazırladıysan yanlış hazırladın. Kur böyle mi yapılır?

Göksel Gümüşdağ: İhale günü kur neyse, haziran günü kur da o olacak. Şartnamede bu yazıyor. Geçmişte de böyle yapıldı

Aziz Yıldırım: Olmayan şartnameyi nasıl inceleyeceğim. Bana kimse belge göndermedi. Göksel bey beni dinle. İhale 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacaktır. Kur o günden itibaren geçerlidir. Hiçbir güç beni, canım kadar sevdiğim Fenerbahçe'nin haklarını savunmaktan alıkoyamaz. Koskoca Digiturk, 25 milyon TL'yi mi ödemek istemiyor! Bu mu yani!

Göksel Gümüşdağ: Kanun bunu netleştirmiş. En geç 6 ay önceli yapılmalı diye.

Aziz Yıldırım: Geçerli olduğu tarihten itibaren bu kur sabitlenir mi? Haziran ayında 3'e düşse?

Göksel Gümüşdağ: Aziz bey 3'e düşse bile 3.26 üzerinden para verilecek yine. Kulüpleri de yayıncıyı da düşünmeliyiz.

Aziz Yıldırım: Türkiye'de kur böyle artarken böyle olmaz. Kulüplerin kaybı 25 milyon. Komisyonda ne Beşiktaş, Galatasaray ne Trabzonspor var.

Göksel Gümüşdağ: Bütün kulüp başkanlarıın bilgisi var. 17 kulüp imzaladı.

Aziz Yıldırım: Bizden niye kağıt istiyorsunuz her şey tamam ise. Bu ihaleye fesat karıştıran varsa gereğini yaparız.

Göksel Gümüşdağ: Burada ihale çok şefaf. Hukuki süreç olarak takip edersiniz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şartnamye uygun olmayan bir şey nasıl yaparız? Şartname üzerinde çalışırsanız daha iyi anlarsınız. İhale tamamen şeffattır. Siz şartnameyi tam bilmiyorsunuz...

Aziz Yıldırım: Ben ne diyorsam herkes o noktaya gelir sonradan merak etmeyin. Ben bu işleri iyi biliyorum. Göksel Bey sen benim yardımcımdın, bunu bil.. Öyle yok...Göksel Bey, ihaleye fesat karıştırırsan, mahkemeye götürürüm, bunu bil! Bizden niye kağıt istiyorsunuz?

Göksel Gümüşdağ: Şartnameyi incelerseniz siz de imzalarsınız. Yayın ihalesinde kurul, TFF imzayı attı. Buradaki istediğimiz imza 10 kuruşluk farktan feragat etmenize yönelik. Yayıncı kuruluşa 10 kuruşluk bir jest yapıyoruz. Ülkenin bu şartlarında başka bir yayıncı kuruluş yok bu parayı verecek

Aziz Yıldırım: Bugün yapılan şartnamedeki değişikliğe karşı çıkıyorum. Koskoca yayıncı bu parayı veremeyecek mi? İhaleye fesat karıştırmayın. Kulüplerin hakkını verin. Yayıncı kuruluş bana geldi. Siz 600-700 derken, ben ihalenin 500'e bile normal olduğunu söyledim...Benim karşı çıktığım şu. İhale 1 Haziran'dan itibaren geçerlidir. O zamanki kur olmalıdır

Göksel Gümüşdağ: Şartnameye uygun harekete ettiğimizi düşünüyoruz. Biz destekçi olduğumuza yönelik imza aldık. Siz de lütfen değerlendirin. Aziz başkanın fikirlerine saygı duyuyorum. 10 kuruşluk indirim fergatname isteme sebebi kulüplerin tekrardan bunun için itiraz etmemesine yönelik. Bu kadar büyütülecek bir mesele değil.