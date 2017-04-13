Rıdvan Dilmen'den canlı yayında sürpriz hareket
Lyon - Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da konuşulacak bir hareketin altına imza attı. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'a Kartal pozuyla destek verdi.
Rıdvan Dilmen, Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimizin oynayacağı tarihi karşılaşmayı yorumladı. TRT Spor'da her çarşamba yayınlanan "Futbol Zirvesi" adlı programın yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'a önemli bir destek de verdi.
"LYON DA BEŞİKTAŞ'I İSTEMEZDİ"
Canlı yayında Fransız ekibi Lyon ile Beşiktaş'ın, çeyrek finaldeki ilk karşılaşmasını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş, Manchester United'ı istedi ama Lyon da Beşiktaş'ı istemeyebilirdi. Ben Lyon olsaydım, Beşiktaş'a istemezdim" dedi.
"LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN SKOR TAHMİNİM YOK"
Sunucu Levent Özçelik'in "Lyon - Beşiktaş maçı için tahmininiz nedir?" sorusuna yanıt veren Rıdvan Dilmen, "Skor tahminim yok. Ancak ilk maçın skorunun ardından, rövanş öncesinde bir skor verebilirim" dedi.
RIDVAN DİLMEN'DEN "KARTAL" POZU!
Ayrıca Rıdvan Dilmen, programında sonunda sunucu Levent Özçelik'in talebi üzerine Beşiktaşlıların alışılagelmiş "Kartal" pozunu yaptı. Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan Rıdvan Dilmen'in "Kartal" pozu vermesi Beşiktaşlı tarftarların dikkatlerinden kaçmadı.
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