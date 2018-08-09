Cardiff City'den sonra Aston Villa da Alvaro Negredo'ya talip oldu
ADI bir süredir Cardiff City ile anılan Alvaro Negredo’ya bir talip daha çıktı.
İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden Aston Villa’nın, İspanyol golcüyü kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Birmingham Mail’i n geçtiği habere göre, elinde hazır forvet olarak yalnızca Jonathan Kodjia bulunan Aston Villa Teknik Direktörü Steve Bruce, orta saha oyuncusu Jack Grealish’in satışından gelmesi beklenen büyük paranın bir kısmıyla Negredo’yu aldıracak.
(Güneş)
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