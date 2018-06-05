Cardiff City'den Tolgay Arslan'a 7 milyon sterlin
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig'e çıkan Cardiff City, Tolgay Arslan için 7 milyon sterlini gözden çıkardı.
İngiliz medyası, Beşiktaşlı futbolcuya İngiltere'den ciddi bir teklif yapıldığını açıkladı. Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan için Cardiff City iddiası öne çıktı. Daily Mirror’da yer alan haberde Premier Lig’e geri dönen Cardiff’in kadrosunu güçlendirmek adına ilk transferini Tolgay ile yapmak istediği vurgulandı. Daily Mirror’ın haberinde Tolgay Arslan’ın Cardiff City’nin gündeminde olduğu ve 7 milyon sterlinin gözden çıkarıldığı iddia edildi.
Kulübün menajeri Neil Warnock’un Tolgay konusunda istekli olduğu ve 7 milyon sterline kadar bir bütçenin hazır olduğu aktarıldı. Daha önce Roma ve Milan gibi kulüplerin de izlediği Tolgay için en ciddi teklifin de Cardiff’ten gelmesi bekleniyor. Tolgay Arslan’ın ayrıca Liverpool ile Beşiktaş’ın 3 sene önce oynadığı Avrupa Ligi maçının da kahramanlarından olması heyecanı artırdı.
(Skorer)
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