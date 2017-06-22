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Carlos Bacca: 5 Temmuz'da Milan'a geri geliyorum

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olan yıldız golcü Carlos Bacca, Milan'da kalacağını açıkladı.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer aldığı ileri sürülen Milan’ın Kolombiyalı forveti Carlos Bacca, hakkında çıkan iddialar ile ilgili suskunluğunu bozdu ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Kolombiya basınına konuşan Bacca, “Avrupa’da olduğumdan bu yana en iyi sezonum olmadığının farkına varmanız lazım ancak bu durum, gelecek sezon iki katı çalışmam için bana yardımcı olacak ve beni motive edecek” dedi.

Avrupa’da olduğundan bu yana her sezon 20 golü geçtiğini hatırlatan Kolombiyalı forvet, “Avrupa’da olduğumdan bu yana hep 20 golü geçtim ancak bu sezon ne yazık ki bunu başaramadım. Fakat bu futbol ve çalışmanız gerekiyor” diye konuştu. Hakkında Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş’a transfer olacağı şeklindeki iddialarına da değinen 30 yaşındaki golcü, “Transfer sezonu açılır açılmaz, birkaç kulüp ismi ortaya çıkıyor. Basının isim vermesi gerekiyor ancak ben mutluyum, sakinim. Milan’da mutluyum, keyif alıyorum, 3 yıllık sözleşmem var” ifadesini kullandı.

Bacca, “Takımdan ayrılacak mısın?” sorusuna ise net bir cevap verdi ve “Hayır. Milan’da kalıyorum. 3 yıl daha sözleşmem var ve 5 Temmuz’da dönmem gerekiyor. Kendimi teknik heyet için hazır hale getireceğim” diye görüş bildirdi.

(Ajansspor)

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