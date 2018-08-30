Carlos Kameni, Celta Vigo ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, İspanyol ekibi Celta Vigo ile anlaştı.
Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, İspanyol ekibi Celta Vigo ile anlaştı.
Ayrıntılar geliyor...
Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, İspanyol ekibi Celta Vigo ile anlaştı.
Ayrıntılar geliyor...
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