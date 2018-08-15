Carlos Kameni'ye Auxerre talip oldu

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in arkasında yedek kalan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Fransız basını, Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Auxerre'in Kameni için transfer girişimlerine başladığını iddia etti.

COMOLLI'DEN YARDIM İSTENECEK

Auxerre Başkanı Francis Graille'nin Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile iyi ilişkileri olduğu ve Comolli'den transfer için kolaylık sağlanması istenileceği belirtildi.

Geçen sezon bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan 34 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe ile 16 maça çıkmış ve kalesinde 20 gol görmüştü.

(Sporx)