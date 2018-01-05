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Carlos Tevez'in bir sonraki adresi Boca Juniors olacak

Çin'de aradığını bulamayan ancak buna rağmen dünyanın en çok maaş alan futbolcularından olan Arjantinli futbolcu Carlos Tevez'in Boca Juniors'a geri döneceği belirtildi.

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Geçen sezon Boca Juniors'tan ayrılıp Çin Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'ya transfer olan ve dünyanın en çok maaş kazanan futbolcusu olan Carlos Tevez'in Çin kariyeri istenildiği gibi gitmedi.

Çin'de özellikle aldığı fazla kilolar ile dikkat çeken ve sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arjantinli futbolcunun menajeri Adrian Ruocco, Tevez'in Çin'den ayrılacağını açıkladı.

''BOCA İLE GÖRÜŞÜYORUZ''

Ruocco, Tevez'in Shanghai Shenhua'dan ayrılacağını ve eski takımı Boca Juniors ile görüştüklerini belirtti. Tevez, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Arjantin'i ve Boca'yı çok özlediğini söylemişti.

(Sporx)

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