Carole'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'da sol bek için birçok isim konuşulurken alternatiflerden birisi de Lionel Carole...
Arana'yı kadrosuna katan Sevilla, sezon başındaGalatasaray'dan kiraladığı Carole'ü üçüncü plana attı. Bu konuda Fatih Terim'e, Fransız oyuncuyu istemesi halinde herhangi bir engelin olmadığı bilgisi iletildi.
Carole'ün de Galatasaray'a sezon ortasında dönmeye yeşil ışık yaktığı belirtildi. Sarıkırmızılı yöneticilerin, gelişmelere göre oyuncuyu Galatasaray'a davet edeceği ifade edildi.
(Fotomaç)
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