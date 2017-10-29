Caroline Wozniacki, finalde Venus Williams'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen 2017 WTA Finalleri'nin şampiyonu, ABD'li Venus Williams'ı 2-0 yenen Danimarkalı Caroline Wozniacki oldu.

İlk kez 1972'de düzenlenen, 2013'ten bu yana da kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'nin 47'ncisi sona erdi.

Singapur'daki turnuvanın finalinde, 5 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams ile 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki karşılaştı.

ABD'li rakibini, 1 saat 29 dakika sonunda 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 27 yaşındaki Wozniacki, şampiyonluğa ulaştı.

Daha önce 2010'daki finalde Belçikalı Kim Clijsters'a kaybeden Wozniacki, bu yıl Venus Williams'ı yenerek WTA Finalleri'nde ilk kez şampiyonluk yaşadı. Wozniacki, bu sezon ikinci, kariyerinin 27'nci tekler zaferini elde etti.