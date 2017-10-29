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Caroline Wozniacki, finalde Venus Williams'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu

Kadınlar sezon sonu turnuvasının finalinde ABD'li Venus Williams'ı 2-0 yenen Danimarkalı Wozniacki, şampiyonluğa ulaştı.

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Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen  2017 WTA Finalleri'nin şampiyonu, ABD'li Venus Williams'ı 2-0 yenen Danimarkalı  Caroline Wozniacki oldu.

İlk kez 1972'de düzenlenen, 2013'ten bu yana da kadınlar dünya  sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA  Finalleri'nin 47'ncisi sona erdi.

Singapur'daki turnuvanın finalinde, 5 numaralı seribaşı ABD'li Venus  Williams ile 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki karşılaştı.

ABD'li rakibini, 1 saat 29 dakika sonunda 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup  eden 27 yaşındaki Wozniacki, şampiyonluğa ulaştı.

Daha önce 2010'daki finalde Belçikalı Kim Clijsters'a kaybeden  Wozniacki, bu yıl Venus Williams'ı yenerek WTA Finalleri'nde ilk kez şampiyonluk  yaşadı. Wozniacki, bu sezon ikinci, kariyerinin 27'nci tekler zaferini elde etti.

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