CAS, Milan'ın Avrupa'dan men kararını kaldırdı

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.

İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre; Milan'ın men kararı CAS'tan döndü. İtalyan ekibi buna göre önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilecek. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Bilindiği gibi Milan'ın UEFA'nın Galatasaray kararını baz alarak bir itirazda bulunduğu iddia edilmişti.

Kafalar karışmıştı

Galatasaray’ın finansal fair play uygulaması çerçevesinde dosyasının yeniden görülmesine karar verilmesi kafalarda soru işaretleri yaratmıştı. UEFA ilk olarak sarı-kırmızılıların dosyasını inceleme komisyonunda sonuçlandırmış ve kulüple yapılandırma anlaşması yapılmasına karar vermiş; ancak sonradan dosyanın tekrar görüşülmek üzere yargısal birime gönderilmesine karar vermişti. İtalya’nın ünlü kulübü Milan'ın ise yargısal birimde dosyasının görüşülmesinin ardından 1 yıl Avrupa’dan men edilmesi kararı çıkmıştı.

33 sayfalık gerekçeli karar

Kırmızı-siyahlılar ile ilgili alınan kararın, 33 sayfalık gerekçeli metni ortaya çıktmıştı. Milan’ın neden Avrupa’dan men edildiğinin gerekçelerinin ortaya konulduğu metinde, sarı-kırmızılıları da dolaylı olarak ilgilendiren detaylar bulunması dikkat çekmişti.

(Skorer)