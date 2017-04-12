Trabzonspor'dan Dorlan Pabon atağı!
Trabzonspor'da erken başlayan transfer çalışmalarında forvet mekvisi için Meksika kulübü CF Monterrey'den Kolombiyalı Dorlan Pabon'un ismi gündeme geldi.
Trabzonspor, yeni sezon için belirlediği transfer planını yavaş yavaş uygulamaya koyuldu.
Castillo ve Rodallega'nın ardından gelirse takımdaki 3'üncü Kolombiyalı olacak Pabon'u canlı olarak izleyen teknik ekibin, özellikle teknik kapasitesinin yüksekliğine vurgu yaptığı ifade edildi.
Sözleşmesi 2019'da sona erecek futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olması transfer için handikap oluşturuyor.
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