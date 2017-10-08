Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu!

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen ve 4'ü toprak 4'ü asfalt olmak üzere 8 yarıştan oluşan Avrupa Ralli Şampiyonası'nın son ayağı Letonya'da gerçekleştirildi. Geride kalan 7 yarış sonunda 153 puanla lider durumda bulunan Castrol Ford Team Türkiye, liderliğini koruyarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Castrol Ford Team Türkiye, Liepaja Ralli'si sonunda Türkiye'ye rallide takım bazındaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.