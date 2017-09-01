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Cavanda Standard Liege'e 500 bin euro'ya kiralandı

Galatasaray, Cavanda'nın Standard Liege'e 500 bin euro bedelle kiralandığını açıkladı.

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Galatasaray, Luis Cavanda'nın Standard Liege'e 500 bin euro bedelle kiralandığını açıkladı.

Buna göre; oyuncunun satın alma opsiyonu toplamda 2.4 milyon euro olarak belirlendi.

Resmi açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcularımızdan Luis Pedro Cavanda'nın 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Royal Standard de Liège (Standard) kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Standard kulübü Şirketimize net 500.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, Standard Kulübü 20 Mayıs 2018 tarihine kadar net 1.500.000 Euro transfer bedeli ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma hakkına sahip olmakla beraber bu opsiyonunu kullanması ve 15 Eylül 2018 tarihine kadar futbolcuyu bünyesinde tutması halinde Şirketimize transfer bedeline ek olarak net 900.000 Euro daha ödeme yapacaktır. Bu iki şartın gerçekleşmesi durumunda satın alma bedeli toplam net 2.400.000 Euro olacaktır.

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