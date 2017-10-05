Cavani PSG'den ayrılıyor

Paris Saint Germain, önümüzdeki yaz Edinson Cavani'yi satacak; forvette oluşacak açığı Arsenal'den Alexis Sanchez'i kadrosuna katarak giderecek...

Bu iddia, Fransız Le Parisien Gazetesi'ne ait... Bu sezon Neymar'ı Barcelona'dan alan, Kylian Mbappe'yi de Monaco'dan satın alma anlaşmasıyla kiralayan Paris Saint Germain, bu sezon sonu sözleşmesi bitip serbest kalacak Alexis Sanchez'i kadrosuna katmakta kararlı. PSG, bu yaz transfer döneminde de Şilili forvet için girişimlerde bulunmuş ama transferi sonuçlandıramamıştı.

Alexis Sanchez'i almak için Manchester City ile rekabete girmesi beklenen PSG, bu transferi başarabilirse Edinson Cavani ile yollarını ayıracak. Fransız ekibi, Uruguaylı golcüyü 80 milyon Euro civarında bir bedelle göndermenin planlarını yapıyor.