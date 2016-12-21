Cavcav açýkladý! Ýþte Ýrfan Can'ýn bonservis bedeli

Gençlerbirliði Kulübü Baþkaný Ýlhan Cavcav, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduðu iddia edilen genç futbolcu Ýrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli için 2 milyon euro ve baþka kulübe satýþýndan yüzde 15 pay istediklerini söyledi.

Ýlhan Cavcav, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kýrmýzý-siyahlý kulübün altyapýsýnda yetiþen futbolcularýn transferde isimlerinin geçiyor olmasýnýn kendisini mutlu ettiðini belirtti.

Kadrolarýnda Ýrfan Can Kahveci gibi birçok altyapýda yetiþmiþ futbolcunun bulunduðuna vurgu yapan Cavcav, "Ben bu oyuncularýmýzýn da zamanla Ýrfan Can gibi Ahmet Çalýk gibi kendilerini göstereceðinden eminim. Ýrfan Can uzun zamandýr iyi oynuyordu. Transferde isminin gündeme gelmesi de bunun en önemli göstergesi." diye konuþtu.

Gösterdiði performans sonrasý Ýrfan Can'ýn takým için önemli bir oyuncu durumuna geldiðini anlatan Cavcav, "Ýrfan Can'ýn bonservis bedelini 2 milyon euro ve satýþýndan yüzde 15 pay olarak belirledik." ifadesini kullandý.

Baþkent ekibinin pilot takýmý Hacettepe ile 2013-2014 sezonu sonunda Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükselen ekipte yer alan ve teknik direktör Mustafa Kaplan ile Gençlerbirliði'ne geçen 21 yaþýndaki Ýrfan Can Kahveci, kýrmýzý-siyahlý formayla gösterdiði performansla A Milli Takým'a kadar yükseldi.

Genç orta saha oyuncusu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadýðý 15 maçta bir gol, 2 asistlik performans sergiledi.

AA