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Cavcav açýkladý! Ýþte Ýrfan Can'ýn bonservis bedeli

Gençlerbirliði Baþkaný Ýlhan Cavcav, 'Ýrfan Can'ýn bonservis bedelini 2 milyon euro ve satýþýndan yüzde 15 pay olarak belirledik' dedi. Transfer dönemi öncesi genç oyuncunun adý Fenerbahçe ile anýlýyor...

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Gençlerbirliði Kulübü Baþkaný Ýlhan Cavcav,  Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduðu iddia edilen genç futbolcu Ýrfan Can  Kahveci'nin bonservis bedeli için 2 milyon euro ve baþka kulübe satýþýndan yüzde 15 pay istediklerini söyledi.
 
Ýlhan Cavcav, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kýrmýzý-siyahlý  kulübün altyapýsýnda yetiþen futbolcularýn transferde isimlerinin geçiyor  olmasýnýn kendisini mutlu ettiðini belirtti.
 
Kadrolarýnda Ýrfan Can Kahveci gibi birçok altyapýda yetiþmiþ  futbolcunun bulunduðuna vurgu yapan Cavcav, "Ben bu oyuncularýmýzýn da zamanla  Ýrfan Can gibi Ahmet Çalýk gibi kendilerini göstereceðinden eminim. Ýrfan Can  uzun zamandýr iyi oynuyordu. Transferde isminin gündeme gelmesi de bunun en  önemli göstergesi." diye konuþtu.
 
Gösterdiði performans sonrasý Ýrfan Can'ýn takým için önemli bir  oyuncu durumuna geldiðini anlatan Cavcav, "Ýrfan Can'ýn bonservis bedelini 2  milyon euro ve satýþýndan yüzde 15 pay olarak belirledik." ifadesini kullandý.
 
Baþkent ekibinin pilot takýmý Hacettepe ile 2013-2014 sezonu sonunda  Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükselen ekipte yer alan ve teknik  direktör Mustafa Kaplan ile Gençlerbirliði'ne geçen 21 yaþýndaki Ýrfan Can  Kahveci, kýrmýzý-siyahlý formayla gösterdiði performansla A Milli Takým'a kadar  yükseldi.
 
Genç orta saha oyuncusu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadýðý 15  maçta bir gol, 2 asistlik performans sergiledi.
 
AA

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