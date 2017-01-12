İlhan Cavcav'dan Selçuk Şahin'e izin yok!
Gaziantepspor ile anlaşan ve Gençlerbirliği'nden izin bekleyen Selçuk Şahin'e başkan İlhan Cavcav'dan olumsuz yanıt geldi.
Gaziantepspor'a anlaşan ve Gençlerbirliği'nden transfer için izin bekleyen Selçuk Şahin'e olumsuz yanıt geldi.
Başkan İlhan Cavcav, tecrübeli oyuncuya devre arası transferinde ayrılamayacağını iletti. Kaptan, ancak bonservis bedelini getirmesi halinde Gençlerbirliği'nden gidebilecek.
Teknik direktör Ümit Özat'ın da Selçuk'u ısrarla takımda tutmak istediği öğrenildi. (Fanatik)
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