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Cavcav'ın vekili de Cavcav

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı kulüpte başkan vekilliğine getirildi.

  • AA
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Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kurulu toplantısı, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı. 

İlhan Cavcav başkanlığındaki toplantıya, yöneticiler Murat Cavcav, Arif Ölmez, Arda Çakmak, Hıfzı Kuruşa, Sinan Gürsoy, Özgür İncesu, Özkan Topal, Kerem Doğan, Halil Erkman, Can Polat Aras, Bülent Üstündağ, Ali Rıza Koç, Şahin Kartal ve Murat Yıldız katıldı.

Murat Cavcav, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkan vekili Niyazi Akdaş'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini söyledi.

Yeni görevinin başkan vekilliği olduğunu bildiren Murat Cavcav, "Yönetim kurulumuz, Niyazi Akdaş'tan boşalan başkan vekilliği görevine oy birliğiyle beni seçti. Başkan vekili olmak güzel bir durum, onur verici. Bu görevi de en iyi şekilde yürüteceğime eminim. Yönetim kurulumuz var, 18 kişiyiz ve karalarımızı birlikte alacağız." diye konuştu.

"Babamız, başkanımız başımızda" 

"Şu an babamız, başkanımız başımızda." diyen Murat Cavcav, "Başkanlık ancak ileride olabilecek bir şey, kısmet işi. Yönetim kurulumuz, olağan genel kuruldaki delegelerimiz, bu onların takdir edeceği bir olaydır. Bu benim dememle, babamın demesiyle olacak bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda yeni transferler, takımdan ayrılan futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası ve başkent ekibinin pazar günü Süper Lig'de oynayacağı Gaziantepspor maçı gibi konuların da gündeme geldiğini aktaran Murat Cavcav, "Zor bir dönem bizi bekliyor. Gaziantepspor maçının ne kadar önemli olduğunu değerlendirdik. Umarım Gaziantep'te kazanırız ya da en kötü bir puan alırız. Kasımpaşa maçını geride bırakıp çıkışımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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