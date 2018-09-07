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Çaykur Rize Başkanı Hasan Kemal Yardımcı: Aykut Kocaman ile görüşüyoruz

Aykut Kocaman, Süper Lig'de teknik direktörlük kariyerine devam mı edecek? Çaykur Rize Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, 'Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu listemizde Kocaman ile görüşmeler sürüyor.'

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Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'un yeni hocası kim olacak? Taraftar 3 gündür bu sorunun cevabını arıyor, haber bekliyor. Yeşil-mavili kulübün Başkanı Hasan Kemal Yardımcı gelişmeleri anlattı.

"AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Dün yayılan 'Çaykur Rize Aykut Kocaman ile anlaşamadı' haberlerini yalanlayan Yardımcı, "Hayır öyle bir şey yok. Görüşmelerimiz sürüyor. İlle Aykut Kocaman olacak diye de bir şey söylememem ama şu anda anlaşmama durumu yok. Temaslarımız devam ediyor. Kısa sürede bu işin neticeleneceğini umut ediyorum" ifadesini kullandı.

"HAMZAOĞLU VE BURUK DA OLABİLİR"

Kendisinin iki gün önce "Aykut Kocaman'ı isterim" dediği hatırlatılan Yardımcı, şunları söyledi: "Aynı düşüncelerim devam ediyor ancak iki tarafın da şartlarının yerine getirilmesi gerek. Aykut olur, Hamza Hamzaoğlu olur ya da Okan Buruk hoca olur. Sonuçta 3 isimle de temas halindeyiz. Ancak gerçekten de netleşen bir durum şu an için söz konusu değil. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum, merak etmesinler. Bir hoca ile anlaştığımız an hemen açıklayacağız."

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