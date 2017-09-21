Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Nevşehir Gençlik'i 3-0 yenerek tur atladı. Nevşehir Gençlik ise bu sonucun ardından kupaya veda etti.

Çaykur Rizespor: 3 - Nevşehir Gençlik: 0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Vural Gül

Çaykur Rizespor: Cihan Topaloğlu, Sinan Yazıcı, Ümit Kurt, Milosevic, Mehmet Uslu (Dk. 66 Furkan Şimşek), Robin Yalçın, Lincoln, Jantscher, Edomwonyi (Dk. 86 Berat Delihasan), Halil İbrahim Sönmez (Dk. 66 Emir Han Topçu), Ozan Papaker

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Nevşehir Gençlik: Can Avcı, Eray Eren (Dk. 83 Ahmet Arslan), Ahmet Keleş, Ömer Faruk Çelimli, Şafak Bayraktar, Murat Yılmaz, Hakan Doğan, Coşkun Korkmaz (Dk. 88 Rahmi Özdemir), Nwogba, Kaho, Recep Doğan (Dk. 69 Serhat Karahan)

Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki

Goller: Dk. 6 Bright Edomwonyi, Dk. 22 Jakob Jantscher, Dk. 90+1 Ozan Papaker (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk. 82 Bright Edomwonyi (Çaykur Rizespor); Dk. 58 Ahmet Keleş, Dk. 82 Eray Eren (Nevşehirspor)