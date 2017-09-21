Çaykur Rizespor: 3 - Nevşehir Gençlik: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çaykur Rizespor sahasında Nevşehir Gençlik'i 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Nevşehir Gençlik'i 3-0 yenerek tur atladı. Nevşehir Gençlik ise bu sonucun ardından kupaya veda etti.
Çaykur Rizespor: 3 - Nevşehir Gençlik: 0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Vural Gül
Çaykur Rizespor: Cihan Topaloğlu, Sinan Yazıcı, Ümit Kurt, Milosevic, Mehmet Uslu (Dk. 66 Furkan Şimşek), Robin Yalçın, Lincoln, Jantscher, Edomwonyi (Dk. 86 Berat Delihasan), Halil İbrahim Sönmez (Dk. 66 Emir Han Topçu), Ozan Papaker
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Nevşehir Gençlik: Can Avcı, Eray Eren (Dk. 83 Ahmet Arslan), Ahmet Keleş, Ömer Faruk Çelimli, Şafak Bayraktar, Murat Yılmaz, Hakan Doğan, Coşkun Korkmaz (Dk. 88 Rahmi Özdemir), Nwogba, Kaho, Recep Doğan (Dk. 69 Serhat Karahan)
Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki
Goller: Dk. 6 Bright Edomwonyi, Dk. 22 Jakob Jantscher, Dk. 90+1 Ozan Papaker (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Dk. 82 Bright Edomwonyi (Çaykur Rizespor); Dk. 58 Ahmet Keleş, Dk. 82 Eray Eren (Nevşehirspor)
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