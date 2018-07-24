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Çaykur Rizespor, Crystal Palace'tan Jaroslaw Jach'ı 1 yıllığına kiraladı

Çaykur Rizespor, Crystal Palace'ta forma giyen Polonyalı stoper Jaroslaw Jach ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Crystal Palace'ta forma giyen Jaroslaw Jach ile sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor kulübü Jach ile resmi sözleşme imzaladıktan sonra yeni transferini basına tanıttı.

Çaykur Rizespor kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Polanya 1. Lig ekiplerinden Zaglebie Lubin'den ara transfer döneminde İngiltere Premier League, takımlarından Crystal Palace,'a transfer olan 24 yaşındaki Polonyalı Stoper, Jaroslaw Jach, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Mete'nin, İstanbul'da bulunan ofisinde imzaladı. Jaroslaw Jach'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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