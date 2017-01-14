Çaykur Rizespor deplasmanda güldü
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Süper Lig'in 17. haftasındaki maçta Çaykur Rizespor deplasmanda Aytemiz alanyaspor'u 3-2 yendi.
Maça çok iyi başlayan Karadeniz ekibinde 2. dakikada Özgür Çek'in soldan kullandığı korner atışında Kweuke şık bir kafa vuruşuyla topu Haydar Yılmaz'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-1.
34. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağdan ceza sahasına ortasında topa Dhurgham İsmail kafayla vurarak Rizespor'un ikinci golünü kaydetti: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 61. dakikada Saadane'nin asistinde Kweuke'nin golüyle Rizespor skoru 3-0'a getirdi.
Bu dakikadan sonra Aytemiz Alanyaspor oyuna hakim oldu. Önce 71. dakikada Emre Akbaba'nın asistinde Vagner Love'la farkı 2'ye indiren Akdeniz ekibi 75. dakikada Candeias'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Pes etmeyen Alanyaspor yeni transferi Plet'le 90. dakikada farkı 1'e indirdi. Ancak bu gol yeterli olmadı ve Rizespor müsabakadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
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