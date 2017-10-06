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Çaykur Rizespor, Galatasaray'la oynanacak hazırlık maçına gelemeyeceklerini sarı-kırmızılı kulübe iletti

Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık maçı Karadeniz ekibinin Hikmet Karaman'la yollarını ayırmasından ötürü iptal oldu.

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Galatasaray’ın milli arada yarın hazırlık maçı yapmayı düşündüğü Çaykur Rizespor karşılaşması iptal oldu.

Karadeniz ekibinde Hikmet Karaman’la yolların ayrılmasının ardından maça gelinemeyeceği sarı-kırmızılı kulübe bildirildi. Galatasaray hazırlık maçının iptal olması üzerine U-21 takımıyla yarın oynayacak.

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