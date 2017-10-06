Çaykur Rizespor, Galatasaray'la oynanacak hazırlık maçına gelemeyeceklerini sarı-kırmızılı kulübe iletti
Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık maçı Karadeniz ekibinin Hikmet Karaman'la yollarını ayırmasından ötürü iptal oldu.
Galatasaray’ın milli arada yarın hazırlık maçı yapmayı düşündüğü Çaykur Rizespor karşılaşması iptal oldu.
Karadeniz ekibinde Hikmet Karaman’la yolların ayrılmasının ardından maça gelinemeyeceği sarı-kırmızılı kulübe bildirildi. Galatasaray hazırlık maçının iptal olması üzerine U-21 takımıyla yarın oynayacak.
Skorer
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.