Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı
TFF 1’inci Lig ekibi Çaykur Rizespor’da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.
Çaykur Rizespor Kulübü, Hikmet Karaman’ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile görüştü.
Yeşil mavili kulüp Üzülmez ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
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