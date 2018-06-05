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Çaykur Rizespor Johannes Hopf ile her konuda anlaşmaya vardı

Çaykur Rizespor'un, tamamlanan sezonda Spor Toto Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği'nin kalecisi Johannes Hopf ile anlaşmaya vardığı, oyuncunun kulübü ile ise pazarlık aşamasında olduğu öğrenildi.

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Gençlerbirliği ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan kaleci ile görüşen Çaykur Rizespor'un transfer komitesinin oyuncu ile her konuda anlaştığı fakat kulübü ile pazarlık aşamasında oldukları belirtildi. Çaykur Rizespor'un kaleci transferi için Hopf'un dışında başka bir alternatifi de değerlendirmek için arayışlarını sürdürdüğü kaydedildi.

30 yaşındaki kaleci Hopf, kariyerine 2008 yılında Ystads IF takımında başladı. Buradan İsveç kulübü Hammarby'a transfer oldu ve uzun yıllar bu kulübün kaleciliğini yaptı. Hammarby'dan Gençlerbiliği'ne 975 Bin Euro bonservis bedeli ile transfer olan başarılı kaleci Gençlerbirliği ile 33 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.

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