Çaykur Rizespor kupada doludizgin

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, evinde Sancaktepe Belediyespor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Samet Akaydın (KK), 53. dakikada Ümit Kurt, 83. dakikada Marwane Saadane ve 90. dakikada Davide Petrucci'den geldi. Sancaktepe Belediyespor'un tek sayısını ise 34. dakikada Selim Kayacı kaydetti.

Bu skorun ardından Rizespor 4'te 4 yaptı ve 12 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sancaktepe ise 3. mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

B Grubu'nun 5. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacakken, Sancaktepe ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.