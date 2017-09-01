Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Çaykur Rizespor Lincoln'le anlaştı

TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio forması giyen Lincoln ile anlaşma sağladı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Lincoln Henrique Oliveira dos Santos ile anlaşma sağladı.
 
Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Saffet Mete, teknik direktör Hikmet Karaman'ın sezon başında izleyip transferinin gerçekleşmesini istediği 19 yaşındaki Lincoln ve kulübü Gremio ile her konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti.
 
Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Lincoln'ün yarın Türkiye'ye geleceğini ifade eden Mete, "Kulübü ve Lincoln ile satın alma opsiyonu ile bir yıllık kiralık anlaşma sağladık. Oyuncu yarın Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak." dedi.
 
Lincoln'ün Brezilya Serie A'da önemli işler yaptığına değinen Mete, "Oyuncumuz bu sezon toplamda 21 maçta forma giydi. Çok genç olmasına rağmen yetenekli ve gelecek vadeden bir isim. Bize uzun süre katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.
 
Sporx

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sakarya Zabıta ıhlamurlarını alınca ağladı

Sakarya Zabıta ıhlamurlarını alınca ağladı

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Acemi kasaplar iş başında

Acemi kasaplar iş başında

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA