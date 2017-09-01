Çaykur Rizespor Lincoln'le anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Lincoln Henrique Oliveira dos Santos ile anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Saffet Mete, teknik direktör Hikmet Karaman'ın sezon başında izleyip transferinin gerçekleşmesini istediği 19 yaşındaki Lincoln ve kulübü Gremio ile her konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Lincoln'ün yarın Türkiye'ye geleceğini ifade eden Mete, "Kulübü ve Lincoln ile satın alma opsiyonu ile bir yıllık kiralık anlaşma sağladık. Oyuncu yarın Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak." dedi.

Lincoln'ün Brezilya Serie A'da önemli işler yaptığına değinen Mete, "Oyuncumuz bu sezon toplamda 21 maçta forma giydi. Çok genç olmasına rağmen yetenekli ve gelecek vadeden bir isim. Bize uzun süre katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

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