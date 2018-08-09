Çaykur Rizespor, Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile ilgilenmediğini duyurdu
Çaykur Rizespor Kulübü, Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o için transfer girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.
Yeşil beyazlı kulüp son günlerde transferde adı transferde kendileri ile anılan iki oyuncu hakkında açıklama yaptı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, başarılı futbolcular Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile transferleri için ilgili herhangi bir iletişimi ve düşüncesi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur." denildi.
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