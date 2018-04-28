Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig’de
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.
Ümraniyespor’u deplasmanda 1-0 yenen Çaykur Rizespor ve Manisaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Ankaragücü, ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig biletini kaptı.
İŞTE 33. HAFTA SONUÇLARI:
Ümraniyespor-Çaykur Rizespor: 0-1
Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü: 0-3
Denizlispor-Gaziantepspor: 5-0
Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 4-1
Adana Demirspor-Altınordu: 1-0
İstanbulspor-Adanaspor: 3-0
Eskişehirspor-Boluspor: 2-2
Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor: 2-1
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.