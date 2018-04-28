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Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig’de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.

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Ümraniyespor’u deplasmanda 1-0 yenen Çaykur Rizespor ve Manisaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Ankaragücü, ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig biletini kaptı.

İŞTE 33. HAFTA SONUÇLARI:

Ümraniyespor-Çaykur Rizespor: 0-1

Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü: 0-3

Denizlispor-Gaziantepspor: 5-0

Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 4-1

Adana Demirspor-Altınordu: 1-0

İstanbulspor-Adanaspor: 3-0

Eskişehirspor-Boluspor: 2-2

Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor: 2-1

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