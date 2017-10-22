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Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu kadro dışı

TFF 1. Lig'de Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, futbolculardan Oğulcan Çağlayan, Davide Petrucci ve Osagie Bright Edomwonyi'nin, yönetim kurulu karar verinceye kadar takımdan ayrı çalışacağını söyledi.

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Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 5 maçta galip  gelemediklerini, bu süre içerisinde radikal kararlar almak durumunda kaldıklarını  belirtti.
 
Teknik heyetteki değişimin ardından iki haftadır takımda beklenen  kıpırdanmanın yaşanmadığını dile getiren Yardımcı, "Son oynadığımız Gaziantepspor  maçı bizi son derece üzdü. Futbol adına istediklerimizin hiçbirini yapamadık.  Yaşanan gelişmelerin ardından Gaziantep'te bir toplantı yaparak kararlar almak  zorunda kaldık." dedi.
 
Alınan sonuçların beklentilerin çok uzağında kaldığını ifade eden  Yardımcı, şunları kaydetti:
 
"Zor bir dönemden geçiyoruz ve radikal kararlar almak zorunda  kalıyoruz. Aldığımız kararlar doğrultusunda Oğulcan Çağlayan, Petrucci ve  Edomwonyi, yönetim kurulu karar verinceye kadar takımdan ayrı çalışacak. Hafta  içi Kahramanmaraşspor ile yapacağımız maçın ardından gerekli kararları vererek  uygulamaya koyacağız."
 
Başkan Yardımcı, büyük hedefler için çıktıkları yolda bu kadar çok  puan kaybının kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

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