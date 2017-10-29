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Çaykur Rizespor'da Özgür Çek ve Leonard Kweuke'nin Boluspor'a karşı oynaması beklenmiyor

TFF 1. Lig'de yarın Boluspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sakatlıkları bulunan Mehmet Uslu, Özgür Çek ve Leonard Kweuke'nin maçta forma giyme şansının düşük olduğunu söyledi.

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Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son beş maçta kazanamayarak büyük hayal kırıklığı yaşattıklarını belirtti.

Üst üste puan kayıplarının ardından ligdeki konumlarını zora soktuklarını dile getiren Bakır, "Bu nedenle Boluspor maçı çok kritik bir final.  Bunu geçmek zorundayız. Ligde üst sıralarda puanlar birbirine çok yakın ve tek çaremiz kazanmak. Puan kayıpları ile taraftarımızı üzdüğümüzün farkındayız ama Boluspor karşısında 3 puan alıp taraftarımızın gönlünü yeniden kazanmak istiyoruz." dedi.

Sakatlıkların can sıkıcı boyuta ulaştığına dikkati çeken Bakır, "Mehmet Uslu, Özgür Çek ve Kweuke'nin Boluspor karşısında forma giyme şansı zor. Milosevic ise sakatlıktan yeni çıktı. Bu futbolcuların durumu son sağlık kontrolünde netlik kazanacak. Bu futbolcular takım için önemli eksikler. İnşallah yeni sakatlıklarla karşılaşmayız." diye konuştu.

Bakır, taraftarları, alınan kötü sonuçların ardından yaşadıkları hayal kırıklıklarını bir kenara bırkarak Boluspor maçında takıma destek olmaya çağırdı.

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