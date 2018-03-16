Çaykur Rizespor'da tek hedef Süper Lig

Spor Toto 1. Lig'de yarın sahasında Adanaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig yolunda zor bir virajda olduklarını söyledi.

Adanaspor maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizepsor olarak zirvedeki yerimizi korumak için Adanaspor maçını kazanmamız lazım." diye konuştu.

Bakır, ligde her maçın kendine göre zor olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ligin en zor maçlarından birini oynayacağız. Bu maçta alacağımız galibiyet, bizim kalan haftalarda daha güvenli olmamızı sağlayacak. Puan tablosuna baktığımız zaman Adanaspor'un yeri çok iyi gözükmüyor. Adanaspor'un takım kalitesi çok yüksek. Çok değerli oyunculara sahip. Bu maçı kazanmamız şart."

Sakat ve cezalı oyuncuları bulunduğunu anımsatan Bakır, şunları kaydetti:

"Bizim kadromuz geniş. Sahaya çıkacak oyuncularımızın bu maçı kazanacak güçte ve kalitede olduğunu biliyoruz. Süper Lig yolunda zor bir virajdayız. Her zaman olduğu gibi taraftarımızın Adanaspor maçında da bizi desteklemelerini istiyoruz. Onlardan büyük güç alıyoruz."