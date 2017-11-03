Cazorla'nın ayağının son hali içler acısı
İspanyol futbolcu Santi Cazorla'nın başı sakatlıklardan bir türlü kurtulmuyor. 2 yıldır sakatlıklarla boğuşan ve kısa dönemler hariç hiç forma şansı bulamayan Cazorla'nın ayağının son halini İspanyol Gazetesi Marca paylaştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen İspanyol futbolcu Cazorla, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geçen sene 19 Ekim’de oynanan Ludogorets maçında sakatlanmış ve sağ ayak bileğinden ameliyat edilmişti.
Az daha ayağını kaybediyordu!
Yıldız oyuncuyla bir röportaj yapan Marca Gazetesi, Cazorla'nın sağ ayağının son halini paylaştı.
Ayak bileğinden 8 operasyon geçiren ve kaptığı enfeksiyon nedeniyle neredeyse ayağını kaybeden Cazorla'nın futbol hayatının az daha sona erdiği ortaya çıktı.
Ayak tendonunun 8 santimetrelik bir kısmını kaybeden Cazorla'nın bileğinde de kangren oluştuğu ve o bölgeye kendi vücudundan doku nakli yapıldığı belirtildi. Yıldız oyuncunun ayağının paylaştığı fotoğrafta vücudundaki dövmeli bir bölümden alınanan dokunun nakledildiği görülüyor.
Cazorla bütün yaşadığı bu zorluklara rağmen Ocak ayında futbola dönmeyi planladığını açıkladı.
(Skorer)
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