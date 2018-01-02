Cedric Bakambu için 40 milyon euro'yu gözden çıkardılar
İspanya La Liga'da Villarreal forması giyen Kongolu golcü Cedric Bakambu için Çin ekibi Beijing Guoan'ın 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
İspanya La Liga'da Villarreal takımında forma giyen Bursaspor'un eski futbolcusu Cedric Bakambu için çılgın bir transfer teklifi geldi.
İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan, Villarreal'in Kongolu golcüsü Bakambu için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Bakambu'nun sözleşmesinde 40 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.
2015 yılında 7.5 milyon Euro'ya Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olan 26 yaşındaki forvet, bu sezon 21 maçta forma giyerken 14 gol kaydetti.
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