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Cedric Carrasso, Angers’a imza atıyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Carrasso'nun Sarı-Kırmızılı takımdaki macerası sona eriyor.

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Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından gönderilmesini istediği Fransız file bekçisi ülkesinin takımlarından Angers ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre 36 yaşındaki file bekçisi kısa süre içinde Angers ile sözleşme imzalayacak.

Carasso, Galatasaray'la hiçbir lig maçında süre alamadı. Fransız eldiven sadece Sivas Belediyespor'la kupada oynanan karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

(Sabah)

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