Cedric Carrasso: Arsene Wenger, Arsenal'in üçüncü kalecisi olmamı istedi

Galatasaray'ın Bordeaux'dan renklerine bağlamak üzere olduğu 36 yaşındaki deneyimli kaleci Cedric Carrasso, ülkesinde açıklamalarda bulundu.

L'equipe'e konuşan Carrasso, Türkiye'den bu yaz aldığı bir teklifi itiraf ederek, ''Bu yaz Türkiye'den bir teklif aldım ve yıllık 2,2 milyon euro önerdiler. Bu, benim Bordeaux'da kazandığım brüt ücretle denkti. Ama teklifi reddettim'' dedi.

''Arsenal'in teklifini geri çevirdim''

Arsenal'in de kendisiyle ilgilendiğini belirten Carrasso, ''Arsene Wenger, Arsenal'in üçüncü kalecisi olmamı istedi. Gomis beni aradı ve Galatasaray'ın teklifini kabul ettim. Galatasaray reddedilemez bir kulüp. Galatasaray gibi bir kulüpten gelen teklifi geri çeviremezsiniz. Tarihi başarılarla dolu çok büyük bir kulüp.'' dedi. (Goal.com)