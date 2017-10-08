Çekya San Marino'yu 5-0 mağlup etti
Çekya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda San Marino ile oynadığı maçı 5-0 kazandı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Çekya, taraftarı önünde son sıradaki San Marino ile karşı karşıya geldi. Çekya baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada San Marino'yu 5-0 yenmeyi başardı.
Çekya'nın zayıf rakibi karşısındaki gollerini 8. dakikada ve 23. dakikada Michal Krmencik, 27. dakikada Jan Kopic, 71. dakikada Filip Novak, 83. dakikada Kadlec kaydetti.
Çekya aldığı bu galibiyetle C Grubu'nu 15 puanla 3. sırada tamamladı. San Marino ise grubu puansız kapattı. San Marino grupta oynadığı 10 maçta kalesinde toplam 51 gol gördü.
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